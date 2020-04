Michell Krueger ed il pensiero di smettere per colpa di questa pandemia

L’interruzione del circuito mondiale promette di portare seri problemi alla maggior parte dei tennisti. ITF, Grand Slam, ATP, WTA si sono unite per creare un fondo di supporto per i giocatori più deboli economicamente, ma ancora nessuno sa davvero chi sarà supportato e con quali criteri.

Michell Krueger, numero 195 nella classifica ATP e con 39 mila dollari vinti in questa stagione, nelle ultime settimane sta pensando di abbandonare questo sport: “Ci saranno molte persone che non potranno sopravvivere senza soldi così a lungo. È possibile che molti cerchino altre cose da fare nelle loro vite. Altri modi per fare soldi. Per me, che sono tra i primi 200 del mondo e sono in una situazione migliore rispetto ad altri, questa pandemia ha fatto mettere in dubbio la mia condizione di tennista professionista”, ha confessato in dichiarazioni rilasciate al quotidiano “The National “.