Djokovic alle ore 19 in diretta Instagram con Chervin Jafarieh su nutrizione e stile di vita

L’eco delle dichiarazioni “No Vax” del n.1 Novak Djokovic stentano a spegnersi. In questo 2020 segnato dalla grave crisi pandemica, l’opporsi ai vaccini sembra una posizione irragionevole. Ma Novak non si arrende, anzi rilancia.

Dopo l’interessante video chat con Fabio Fognini, il serbo ha annunciato un altro evento live sul proprio profilo Instagram, per le ore 19 di oggi, mercoledì 22 aprile.

Sarà collegato dalla sua abitazione con l’amico iraniano Chervin Jafarieh, un nome sconosciuto al grande pubblico ma da qualche tempo entrato nel ristretto team dei suoi collaboratori, che va ben oltre il puro aspetto tecnico tennistico. Novak infatti ha sposato da alcuni anni uno stile di vita particolare, molto attento al benessere psicofisico grazie al cibo, alla meditazione, a pratiche orientali e non solo. Agli scorsi Australian Open ha parlato diffusamente del suo regime “Plant-based”, che riguarda un’alimentazione composta di soli cibi non trattati, totalmente grezzi e naturali. Un regime che va oltre la pura dieta, ma include anche l’acquisto di accessori, prodotti per il corpo, fino all’abbigliamento (per i più fervidi cultori della filosofia).

Oggi con Chervin Jafarieh parlerà di medicina alternativa, stile di vita e benessere psicofisico a 360°, raccontando il suo modo di vivere e intendere il rapporto con se stesso ed il mondo, probabilmente per cercare di spiegare anche la sua posizione “No Vax” che gli è costata un’ondata di critiche senza precedenti.

“Today at 7 pm CEST I will be doing IG Live with my dear friend, Persian brother from another mother, wonderful soul Chervin Jafarieh. We’ve known each other for years and recently started to collaborate on sports nutrition, wellbeing, and how to enhance our experience as human beings to the fullest. Health, Love, Peace and Freedom. Tune in for this one, I am sure we can all learn from this man”. Questo il tweet originale di Djokovic, piuttosto comprensibile, sui temi della prossima diretta Instagram.

Chervin Jafarieh (oltre 37mila follower su Instagram) porta avanti il progetto del padre che ha fondato la società Cymbiotika, il cui motto è “Gestire l’apprendimento permanente, le conoscenze avanzate e la salute ottimale”. Sul sito ufficiale della società vengono promossi una serie di integratori a base di Omega 3 derivato da alghe canadesi, coltivate indoor, non OGM, da ceppi selvatici. Durante il processo di estrazione, la parete cellulare delle alghe viene delicatamente rotta con acqua calda filtrata. Questo metodo di estrazione è fondamentale per mantenere intatta l’integrità del DHA (Omega 3).





Marco Mazzoni