Aggiornamento sul fondo ATP

Dal testo integrale della lettera inviata da Djokovic ai tennisti riguardo il sostegno economico per quelli con una bassa classifica, emergono diverse novità rispetto a quanto già detto:

1) Il fondo per ora non copre i doppisti ATP e con buone ragioni visto che molti di questi sono anche giocatori di singolo, e si dovrebbe conteggiare diversamente la somma da destinare loro e anche fino a che posizione in classifica si debbano sostenere economicamente. Djokovic comunque si mantiene aperto a suggerimenti e iniziative in merito.

2) I giocatori ATP sono circa 700. Il che vuol dire che il suo piano copre virtualmente tutti i giocatori dell’ATP.

3) L’ATP come istituzione versa 1 milione per sostenere i giocatori dalla posizione 150 alla 400. Al contrario Djokovic, come detto sopra intende allargare il supporto a tutti quelli che non hanno sostegno finanziario proveniente da federazioni o sponsor.

4) Il fondo sarà operativo dopo aver raggiunto il 90% delle somme. Quindi sostanzialmente è legato molto di più ai contributi istituzionali che a quelli dei singoli tennisti.

Un Grazie a Mandrake