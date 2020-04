Novak Djokovic: “Sono pronto a giocare, ma dovremo aspettare ancora dei mesi”

Novak Djokovic, numero uno al mondo, era nello stesso programma radiofonico “Onda Cero” in cui Rafael Nadal parlava delle sue esperienze in quarantena. Il serbo ha conversato in spagnolo ed ha parlato di quando riinizierà la stagione 2020.

“Sono pronto a giocare, ma dovremo aspettare ancora dei mesi prima di iniziare con il tennis. In questo momento mi sento grato di passare questi mesi con la mia famiglia, passare del tempo di qualità con le persone a cui tengo. Non è sempre così, perchè in genere passiamo molto tempo viaggiando da una parte all’altra del mondo”, ha dichiarato il vincitore di 17 titoli del Grande Slam.