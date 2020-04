Fabio Fognini: “Sinner? A livello di exploit non ha ancora fatto niente, mi auguro venga lasciato in pace”

Fabio Fognini è stato tra i protagonisti di giornata a #CasaSkySport, programma d’intrattenimento sportivo in onda su Sky Sport 24. Oltre ad aver parlato di Coppa Davis ed Internazionali BNL d’Italia (CLICCA QUI), l’attuale numero undici del ranking ATP ha avuto modo di commentare anche le prepotenti ascese in classifica da parte di Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

Su Sinner: “A livello di exploit, Jannik Sinner non ha ancora fatto niente. Mi auguro venga lasciato in pace, è un ragazzo che ha un brillantissimo futuro internazionale davanti a sé ma in Italia siamo tutti bravi a metterli in primo piano sebbene non abbiano ancora fatto grandi risultati. Spero che su Jannik non vengano messe troppe pressioni“.

Su Berrettini: “E’ esploso in un finale di stagione incredibile, in quanto a risultati è già un gradino più in alto rispetto a Sinner. Più italiani ci sono nella parte alta della classifica, meglio è: il suo exploit mi ha provocato un fastidio a livello agonistico, è un fastidio ‘giusto’ perché mi consente di tenermi vivo e continuare a giocare. Io sono il più vecchio, Jannik e Matteo invece sono giovani e hanno davanti a loro una carriera rosea”.