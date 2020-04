Fabio Fognini: “Abbiamo i nomi per vincere la Coppa Davis. IBI 2020? Spero restino a Roma”

Fabio Fognini è stato ospite, nel pomeriggio di oggi, a #CasaSkySport su Sky Sport 24. Il tennista ligure, in apertura, ha commentato: “In questo momento di pausa sto sentendo molti colleghi, in particolare parlo spesso con Feliciano Lopez, Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov. Speriamo di poter riprendere a giocare presto, anche se attualmente mi sembra una cosa molto difficile. Il tennis mi manca tanto, non gioco da più di un mese. Si deve ricominciare a fine epidemia, se si riprenderà in condizioni non sicure non giocherò: inoltre, farò molta fatica a pensare di giocare a porte chiuse“.

Capitolo Coppa Davis: “Vincere la Coppa Davis? Per farlo servono tante cose, a partire dall’affiatamento della squadra e un gruppo sempre pronto al sacrificio, ma i giocatori e i nomi giusti ce li abbiamo. Chi è in panchina deve sempre spronare il compagno in campo, inoltre non sono da sottovalutare anche il sorteggio dei gironi e il successivo tabellone. La competizione ha perso molto per colpa del nuovo format: mi piaceva di più il formato storico, mi sono sempre sbattuto al massimo per l’Italia ed ora non c’è neanche più la fatica delle partite al meglio dei cinque set“.

Internazionali BNL d’Italia: “Mi auguro che non venga cambiata la sede, Roma è Roma. Lì c’è un’atmosfera magnifica. Stanno accadendo cose surreali, capisco la Federazione e gli italiani che vorrebbero una sede differente pur di far disputare il torneo ma mi auguro di no. Non posso decidere, ma giocare a Torino, Napoli o Genova cambierebbe di molto le cose“.