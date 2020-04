Video del Giorno: l’inusuale palleggio di Taro Daniel (VIDEO)

Vero e proprio show del tennista giapponese Taro Daniel in un video pubblicato sui social network: il ventisettenne, attuale numero 112 della classifica mondiale ATP in singolare, si è infatti esibito in uno strano e complicato palleggio con una pallina da tennis. Una sorta di “skip alto”, ribattezzato però come un “ballo” dalla pagina ufficiale della Coppa Davis.

Time to “dance” with @tarodaniel93 🕺 How many do you think you can do?#StayAtHomeSaveLivespic.twitter.com/YvRoZ0m2Ga — Davis Cup (@DavisCup) April 12, 2020