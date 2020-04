WTA rimborsa 3 anni di quote versate alle sue iscritte

Ieri pomeriggio, al termine della riunione del consiglio delle tenniste WTA insieme al Consiglio amministrativo della WTA è stato deciso di rimborsare gli ultimi 3 anni di quote versate.

La quota per un membro ordinario è $1500. Mentre quella per un embro associato è di $650.

Quindi, ad esempio, il massimo rimborso disponibile sarà di $4500 per una tennista che sia stata membro ordinario per gli ultimi 3 anni.

Il rimborso avverrà entro la settimana prossima e senza deduzioni ulteriori da parte della WTA. Ogni ricevente dovrà tuttavia consultarsi con il proprio consulenti per le eventuali tasse dovute.

La quota in aiuto delle tenniste arriva per molte già abbastanza in ritardo ed è una somma abbastanza modesta rispetto alle previsioni, ma può comunque fornire un sollievo temporaneo per le spese.

Un Grazie a Mandrake