Coronavirus: la Federazione Tennis di San Marino dona €3.000 alla Protezione Civile. Niente Davis a Giugno

La FST (Federazione Sammarinese di Tennis) ha deciso di effettuare un bonifico di €3.000 alla Protezione Civile per il lavoro svolto in questo periodo di massima emergenza a causa del Coronavirus. Nella Repubblica, al momento, i casi accertati di persone positive al COVID-19 sono 245: a questo numero, inoltre, vanno aggiunti i 32 decessi registrati fino ad oggi, martedì 7 aprile.

Per quanto concerne il tennis, a San Marino è previsto dal 28 luglio il tradizionale torneo Juniores di Grado 5, ma al momento non sembrano esserci le condizioni di sicurezza per il suo regolare svolgimento. La Nazionale di Coppa Davis, invece, non potrà partecipare agli incontri del Group IV originariamente in programma nel mese di giugno in Macedonia: la rassegna è stata rinviata a data da destinarsi.