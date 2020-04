USTA: “E’ necessario prendere una pausa dallo sport che amiamo”. Gli US Open a rischio?

La United States Tennis Association, nota come USTA, ha rilasciato un comunicato ufficiale, nella giornata di venerdì, nel quale si consiglia a tutti gli americani di non giocare a tennis durante l’emergenza Coronavirus che, col passare dei giorni, sta creando un numero sempre più grande di morti in particolare a New York. “Alla luce delle raccomandazioni del Comitato USTA che si occupa del COVID-19, la USTA crede che nell’interesse della società sia necessario prendere una pausa collettiva dal praticare lo sport che amiamo. I medici credono ci sia la possibilità che il Coronavirus possa trasmettersi tramite lo scambio delle palline, le strette di mano, le panchine, la rete e anche attraverso la superficie di gioco. L’USTA chiede di pazientare per il ritorno in campo. Incoraggiamo tutti a restare attivi ed in salute con esercizi da svolgersi esclusivamente in casa“.

Il complesso che dal 24 agosto al 13 settembre dovrebbe ospitare gli US Open è stato trasformato in un centro COVID-19: al momento, però, lo Slam newyorkese resta regolarmente in calendario. Ulteriori informazioni saranno comunicate dall’USTA nelle prossime settimane.