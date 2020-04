Già cancellato il salone dell’Auto di Parigi in programma ad Ottobre. Nubi sul Roland Garros

La Federazione francese di tennis, che organizza il Roland Garros, è stata in prima linea nelle ultime settimane posticipando il suo torneo da maggio a fine settembre (con la conclusione nella prima settimana di ottobre).

Questa soluzione come tutti sappiamo è stato molto controversa, perché è stata decisa senza consultare gli altri organi competenti all’interno del circuito maggiore, ma potrebbe non essere sufficiente per ‘salvare’ l’edizione 2020 del torneo.

Arriva dalla Francia la notizia che il famoso evento automobilistico di Parigi (Salone dell’Auto), in programma dal 1 all’11 ottobre, è stato cancellato, questo si rivela essere un indicatore negativo per il più grande torneo di tennis del paese.

In Francia ci sono oltre 3.000 decessi e 44.000 infezioni confermate di coronavirus.