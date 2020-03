Emergenza Coronavirus: Il nuovo calendario di Rafael Nadal senza Toronto e Cincinnati

Rafael Nadal, numero due del mondo, ha offerto ai suoi fan un aggiornamento del suo calendario, naturalmente condizionato dalla sospensione del circuito causata dal coronavirus.

In questo momento, lo stesso Nadal non è ancora sicuro di cosa giocherà dall’8 giugno, giorno in cui si spera che ci sarà di nuovo il tennis giocato.

Lo spagnolo evidenzia il fatto che – per ora – i tornei del Canada (quest’anno a Toronto) e Cincinnati non sono inclusi nel suo calendario.