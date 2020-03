Kei Nishikori sollevato dal rinvio delle Olimpiadi di Tokyo

Il tennista giapponese Kei Nishikori ha parlato recentemente di come la pandemia di coronavirus abbia influenzato la sua vita.

«Sono in Florida. C’è una mancanza di prodotti nei supermercati, ma ultimamente sono ritornate le buone azioni. Tuttavia, non sono sicuro di quando tornerò in campo, ma sono sicuro che sarò più forte », ha rivelato.

L’ex numero quattro nella classifica mondiale afferma di essere sollevato dal rinvio delle Olimpiadi: «È un sollievo sapere che le Olimpiadi di Tokyo sono state rinviate, penso che sia una buona decisione per tutti i giocatori. Sicuramente alcuni ne sono rimasti delusi, soprattutto tutti coloro che hanno lavorato duramente per arrivare ai Giochi Olimpici, ma alcuni ora non hanno nemmeno l’opportunità di allenarsi.”

“Sono molto felice di poter partecipare alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Spero che questo momento arrivi e cercherò di essere pronto a cogliere l’occasione. Ora è il momento di stare attenti e fare uno sforzo per migliorare la situazione », ha concluso.