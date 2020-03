Giochi Olimpici Tokyo 2020: Ancora non è stata decisa la nuova data dopo il rinvio

Le Olimpiadi di Tokyo2020 sono state rinviate, ma potrebbero non essere giocate nel 2021! Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ammette che c’è una possibilità che l’evento Olimpico si disputi entro la fine dell’anno.

“La nuova data per i Giochi olimpici sarà decisa presto. E potrebbe non essere nei mesi estivi come al solito. Dovremo analizzare con l’organizzazione e con le diverse Federazioni. È una sfida. Dobbiamo parlare con tutti “, ha detto Thomas Bach.

Tuttavia, ci sono molte possibilità che i Giochi si disputino in date simili al 2020, ma nel 2021. Nel caso del tennis, ad esempio, sarebbe difficile disputare il torneo olimpico alla fine dell’anno (si parla di Novembre).