Il Canada si ritira dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

È confermato: il Canada è la prima grande nazione a ritirarsi ufficialmente dai Giochi olimpici di Tokyo, qualora si disputassero nell’estate del 2020.

Il Comitato olimpico del paese ha annunciato questa notte che non invierà atleti in Giappone questa estate, in un’evidente manovra di pressione in modo che la manifestazione venga posticipata, cosa che potrebbe accadere nei prossimi giorni.

Il Canada, che nel tennis ha grandi aspirazioni per le medaglie attraverso tennisti come Bianca Andreescu, Denis Shapovalov, Felix Auger Aliassime e Milos Raonic, ha la solidarietà in questa decisione nella stragrande maggioranza dei comitati e delle federazioni nazionali, anche se è il primo paese a ritirarsi dalla competizione.