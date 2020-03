Secondo Marc Rosset il Roland Garros sarà la priorità di Rafael Nadal

Marc Rosset ha parlato della possibilità che Rafael Nadal prenda in considerazione l’ipotesi di non partecipare all’Us Open e di concentrare le sue forze sul Roland Garros, torneo dove ha raccolto ben 12 successi in carriera.

“Il caso è sicuramente eccezionale, ma ci rendiamo conto che c’è stato una sorta di errore di comunicazione. Ognuno difende i propri interessi e parliamo degli interessi dei 4 tornei del Grande Slam, ma è un peccato che non ci sia stata alcuna consultazione.

Ora c’è la possibilità che un giocatore come Rafael Nadal si concentri esclusivamente sul torneo in terra al Roland Garros e decida di saltare l’Us Open. È una situazione davvero particolare, ma so che il torneo francese è quello che più gli sta a cuore”.