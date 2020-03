Parla il direttore del torneo di Monte Carlo: “l’ATP non ha mai pensato alle porte chiuse. Ci sarà un deficit, non è un segreto, ma questo non mette in discussione il futuro finanziario del torneo”

Il Masters 1000 di Monte Carlo è uno dei tornei che sono stati annullati per colpa del coronavirus.

Dichiara a L’Equipe Zeljko Franulovic, direttore del Masters 1000 monegasco: “L’ATP ha preso la decisione di annullare i tornei per le prossime sei settimane, nessun’altra opzione è stata mai presa in considerazione.

Credo sia una decisione corretta, perché si tratta di una questione legata alla salute dei giocatori e degli spettatori. La situazione sta peggiorando ovunque, bisogna essere lucidi. Come si può immaginare, è stato un duro colpo quando abbiamo appreso questa notizia.”

“È triste, non solo per me, ma per tutto il mio team che ha lavorato così duramente per questa edizione. È triste anche per i giocatori che amano il torneo, così come per i nostri partner e per gli spettatori di tutto il mondo.

È la salute che prevale, non volevamo correre alcun rischio. I rimborsi verranno effettuati automaticamente il prima possibile, massimo entro due o tre settimane. Ci sarà un deficit, non è un segreto, ma questo non mette in discussione il futuro finanziario del torneo”.