Roland Garros: le reazioni dei giocatori ai mancati avvisi di ATP e WTA

Lo spostamento del Roland Garros al mese di settembre, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha suscitato numerose polemiche condivise da tennisti e tenniste per il mancato avviso anticipato agli stessi da parte degli organi competenti, ATP e WTA.

Vasek Pospisil, da sempre molto attivo sui social network ed in particolare su Twitter, ha evidenziato in maniera chiarissima la totale assenza di comunicazione con i giocatori: tra i primi a dare ragione al nativo di Vernon è stato il connazionale Peter Polansky (“Pesce d’aprile!!”, al quale ha aggiunto un polemico “Deletes tweet” riferito all’annuncio dell’ATP che è stato cancellato pochi istanti dopo la pubblicazione, non sfuggendo comunque agli “occhi” attenti di qualcuno). Robin Haase, invece, ha specificato che in un momento così complicato la comunicazione e la collaborazione sono più importanti che mai, mentre Naomi Osaka si è lasciata andare ad un “scusate???”.

This is madness. Major announcement by Roland Garros changing the dates to one week after the US Open. No communication with the players or the ATP.. we have ZERO say in this sport. It’s time. #UniteThePlayershttps://t.co/e0xc7Lor0b

