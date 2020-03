Coronavirus: “resistono” le Olimpiadi di Tokyo 2020, il comunicato del CIO

Il Comitato Olimpico Internazionale, attraverso un comunicato pubblicato nel pomeriggio sul proprio sito ufficiale, ha fatto chiarezza in merito alle numerose voci di un possibile rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 24 luglio al 9 agosto. Nonostante l’emergenza mondiale dovuta al Coronavirus, al momento la rassegna a cinque cerchi non sembra a rischio cancellazione: “L’emergenza sta influenzando i preparativi per i Giochi Olimpici di Tokyo e sta cambiando di giorno in giorno. Il CIO, a più di quattro mesi dall’inizio delle Olimpiadi, non crede sia necessario prendere decisioni drastiche in questa fase. Qualsiasi speculazione sarebbe controproducente, il CIO incoraggia tutti gli atleti a continuare a prepararsi nel miglior modo possibile“.