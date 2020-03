Fabio Fognini: “Grazie a tutti i medici, infermieri, volontari per tutto il lavoro che state svolgendo! Siete degli angeli! Fiero di essere italiano”

Fabio Fognini ha voluto ringraziare tutte le persone che in Italia stanno lottando per cercare di risolvere l’epidemia di coronavirus che sta mettendo in ginocchio il nostro paese.

“L’ospedale di Sanremo questa sera si tinge con i colori dell’Italia. Grazie a tutti i medici, infermieri, volontari per tutto il lavoro che state svolgendo! Siete degli angeli! Fiero di essere italiano”.