Coronavirus: cancellato il torneo Futures di Casale Monferrato in programma a maggio

Nelle scorse ore è stato ufficializzato l’annullamento del torneo Futures M15 di Casale Monferrato, che avrebbe dovuto avere inizio il prossimo 11 maggio. Dopo aver cancellato i sei eventi maschili in programma a Santa Margherita di Pula (LEGGI QUI), l’International Tennis Federation ha fatto sapere che la manifestazione piemontese non si terrà: per conoscere il successore di Francesco Forti nell’albo d’oro, dunque, bisognerà attendere la prossima stagione.

Il primo torneo italiano del circuito Futures, a questo punto, diventa il torneo di Vercelli in programma dal 18 maggio. A seguire toccherà a Reggio Emilia e Cuneo.

TORNEI FUTURES CANCELLATI IN ITALIA

M25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 23 marzo

M25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 30 marzo

M25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 6 aprile

M25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 13 aprile

M25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 20 aprile

M25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 27 aprile

M15 Casale Monferrato (Italia) – Dall’11 maggio

TORNEI FUTURES IN ITALIA – CALENDARIO AGGIORNATO

M15 Vercelli (Italia) – Dal 18 maggio

M25 Reggio Emilia (Italia) – Dal 25 maggio

M25 Cuneo (Italia) – Dal 29 giugno