Coronavirus: il Challenger di Barletta posticipato al mese di luglio

L’ATP ha comunicato alcune variazioni nel calendario del circuito Challenger a causa dell’aumento esponenziale di contagi da Coronavirus. Il torneo di Barletta, che si sarebbe dovuto disputare dal 6 aprile prossimo, è stato posticipato al mese di luglio: rinviate le date d’inizio anche degli eventi di Gerusalemme. Madrid e Anning, che vanno ad aggiungersi alle tre manifestazioni in programma in Corea del Sud (Seoul, Busan e Gwangju) per le quali l’ATP aveva già comunicato gli spostamenti in una precedente nota stampa.

CIRCUITO CHALLENGER – TORNEI POSTICIPATI

Challenger Madrid (Spagna) – In calendario dal 23 marzo, spostato ad ottobre

Challenger Gerusalemme (Israele) – In calendario dal 30 marzo, recupero da definire

Challenger Barletta (Italia) – In calendario dal 6 aprile, spostato a luglio

Challenger Anning (Cina) – In calendario dal 20 aprile, recupero da definire

Challenger Seoul (Corea del Sud) – In calendario dal 27 aprile, spostato ad agosto

Challenger Busan (Corea del Sud) – In calendario dal 4 maggio, spostato ad agosto

Challenger Gwangju (Corea del Sud) – In calendario dall’11 maggio, spostato ad agosto

CIRCUITO CHALLENGER – TORNEI CANCELLATI

Challenger Shenzhen (Cina) – Dal 16 marzo

Challenger Zhangjiagang (Cina) – Dal 23 marzo

Challenger Taipei (Taiwan) – Dal 30 marzo

Challenger Nanchang (Cina) – Dal 6 aprile

Challenger Changsha (Cina) – Dal 13 aprile

Challenger Guadalajara (Messico) – Dal 13 aprile

Challenger Samarcanda (Uzbekistan) – Dall’11 maggio