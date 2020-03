Indian Wells e le misure per il Coronavirus

Anche a Indian Wells si corre ai ripari per l’emergenza coronavirus. Le misure più visibili al grande pubblico durante il Masters 1000, in programma dall’11 al 22 marzo, saranno i guanti indossati da tutti i ball boys, che non dovranno nemmeno più toccare gli asciugamani dei giocatori, che avranno a disposizione una sedia a fondocampo per appoggiarli.

Inoltre, verranno messe a disposizione oltre 250 postazioni per disinfettare le mani nell’area della manifestazione, gli addetti ai lavori indosseranno tutti dei guanti e le persone con sintomi verranno testate prima di poter accedere all’evento.