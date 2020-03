Il ritiro di Johanna Larsson: “Il tennis è la mia vita”

La svedese Johanna Larsson, 31 anni, ha deciso di ritirarsi dal tennis nei giorni scorsi ed in un’intervista con i media svedesi, l’ex numero 45 nella classifica mondiale ha riflettuto sulla sua carriera:

«Il tennis è la mia vita da quando avevo cinque anni, quando ho preso la racchetta per la prima volta. I miei genitori hanno preso la decisione di farmi giocare a tennis quando avevo cinque anni e mio fratello ne aveva 13. Ho giocato ad alcuni tornei junior in Svezia, fino a quando sono diventata professionista all’età di 15 anni, e da allora è stato un viaggio pazzo e fantastico. Sono molto grata di aver percorso questo cammino, ho ricordi meravigliosi. Ho giocato negli stadi più grandi del mondo, ho incontrato persone di altre culture, ho imparato tanto anche su di me. È fantastico guardare indietro e vedere tutto questo sia successo a soli 31 anni”.

L’ormai ex tennista svedese ha anche affrontato la sensazione dei primi giorni di distanza dai campi da gioco: “Penso che avrò bisogno di un po ‘di tempo per poter davvero accettare di aver lasciato il tennis. Forse tra un mese o due capirò che è tutto davvero finito. Per ora per dire la verità è molto piacevole dormire la mattina, senza dover pianificare nulla, soprattutto perché non devi aspettare notizie per sapere quando sarà il prossimo viaggio. Ora posso godermi le cose belle della vita con la mia famiglia e i miei amici”, ha rivelato.