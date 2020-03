Coronavirus: Italia-Corea del Sud, a Cagliari allestite due sale stampa separate

Nonostante Italia e Corea del Sud, assieme alla Cina, siano tra i Paesi con il maggior numero di contagiati al Coronavirus nel mondo, la sfida di Coppa Davis in programma venerdì e sabato sui campi del TC Cagliari si svolgerà regolarmente, ma con alcune precauzioni obbligatorie per evitare qualunque forma di possibile propagazione del virus. Il sindaco della città sarda, Paolo Truzzu, ha fatto sapere che per l’occasione sono state allestite due sale stampa: una riservata ai giornalisti italiani, l’altra per tutti i reporters arrivati dalla Corea del Sud.

Le due compagini alloggiano nello stesso hotel, ma in due aree separate e senza alcun luogo in comune (diviso anche il reparto ristorazione). Anche la transportation da e per il TC Cagliari sarà diversa dal solito perché, per i giocatori sudcoreani, sono state riservate quattro autovetture che, di conseguenza, non saranno utilizzato dal team italiano.

Nei due giorni di gare (venerdì 6 e sabato 7) sarà allestita una stanza di quarantena attrezzata per tutti coloro che dovessero accusare sintomi da Coronavirus. La squadra coreana sarà posizionata in Tribuna Autorità e non avrà alcun contatto con il resto del pubblico; infine, la FIT si è resa disponibile per effettuare screening a tutti gli spettatori. La speranza, ovviamente, è che tutto vada per il meglio e che non ci sia bisogno di ulteriori restrizioni.