Italiane nel World Tour Copertina, WTA

Italiane nel World Tour: I risultati del 25 Febbraio

25/02/2020 10:19 Nessun commento
Martina Di Giuseppe nella foto
Martina Di Giuseppe nella foto

GRE W15 Heraklion – 3rd Round Q
Polina Leykina RUS vs Aurora Zantedeschi ITA Non prima delle 12:30

ITF Heraklion
P. Leykina
6
6
A. Zantedeschi
4
0
Vincitore: P. Leykina
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[5] Timea Jaruskova SVK vs [9] Federica Rossi ITA ore 11:00

ITF Heraklion
T. Jaruskova [5]
3
3
F. Rossi [9]
6
6
Vincitore: F. Rossi
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GER W25 Altenkirchen – 1st Round
Jule Niemeier GER vs Verena Meliss ITA Non prima delle 15:00

ITF Altenkirchen
J. Niemeier
0
2
V. Meliss
0
0
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Susan Bandecchi SUI vs Claudia Coppola ITA Non prima delle 19:00

Il match deve ancora iniziare

Stefania Rubini ITA vs Jessica Pieri ITA 2 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare


TUR W15 Antalya – 3rd Round, 1st Round
Ekaterina Ovcharenko RUS vs [8] Marion Viertler ITA ore 11:00

ITF Antalya
E. Ovcharenko
2
2
M. Viertler [8]
6
6
Vincitore: M. Viertler
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AUS W25 Perth – 1st Round
Lucrezia Stefanini ITA vs [8] Su Jeong Jang KOR Non prima delle 19:00

ITF Perth
L. Stefanini
6
6
S. Jang
1
4
Vincitore: L. Stefanini
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FRA W25 Macon – 1st Round
[6] Martina Di giuseppe ITA vs Miriam Bianca Bulgaru ROU ore 11:00

ITF Macon
M. Di Giuseppe [6]
5
1
M. Bulgaru
7
6
Vincitore: M. Bulgaru
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