Italiane nel World Tour: I risultati del 25 Febbraio

Martina Di Giuseppe nella foto
W15 Heraklion – 3rd Round Q
Polina Leykina vs Aurora Zantedeschi Non prima delle 12:30
ITF Heraklion
P. Leykina
6
6
A. Zantedeschi
4
0
Vincitore: P. Leykina
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Zantedeschi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
P. Leykina
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
30-15
40-15
2-0 → 3-0
A. Zantedeschi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zantedeschi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
P. Leykina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Zantedeschi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
P. Leykina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
A. Zantedeschi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
A. Zantedeschi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
P. Leykina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
A. Zantedeschi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
[5] Timea Jaruskova vs [9] Federica Rossi ore 11:00
ITF Heraklion
T. Jaruskova [5]
3
3
F. Rossi [9]
6
6
Vincitore: F. Rossi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
W25 Altenkirchen – 1st Round
Jule Niemeier vs Verena Meliss Non prima delle 15:00
ITF Altenkirchen
J. Niemeier
0
2
V. Meliss•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Niemeier
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
V. Meliss
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
0-0 → 1-0
Susan Bandecchi vs Claudia Coppola Non prima delle 19:00
Il match deve ancora iniziare
Stefania Rubini vs Jessica Pieri 2 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Antalya – 3rd Round, 1st Round
Ekaterina Ovcharenko vs [8] Marion Viertler ore 11:00
ITF Antalya
E. Ovcharenko
2
2
M. Viertler [8]
6
6
Vincitore: M. Viertler
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
W25 Perth – 1st Round
Lucrezia Stefanini vs [8] Su Jeong Jang Non prima delle 19:00
ITF Perth
L. Stefanini
6
6
S. Jang
1
4
Vincitore: L. Stefanini
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Stefanini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
S. Jang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
L. Stefanini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
S. Jang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
L. Stefanini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
S. Jang
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Stefanini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
S. Jang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
3-0 → 4-0
S. Jang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
W25 Macon – 1st Round
[6] Martina Di giuseppe vs Miriam Bianca Bulgaru ore 11:00
ITF Macon
M. Di Giuseppe [6]
5
1
M. Bulgaru
7
6
Vincitore: M. Bulgaru
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Di Giuseppe
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
1-2 → 1-3
M. Bulgaru
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Di Giuseppe
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Bulgaru
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Di Giuseppe
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
M. Bulgaru
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
M. Di Giuseppe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
M. Bulgaru
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-3 → 3-4
M. Di Giuseppe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Bulgaru
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
ace
1-3 → 2-3
M. Di Giuseppe
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
M. Bulgaru
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Di Giuseppe
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-1 → 1-1
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit