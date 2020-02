ATP Dubai: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Quali. Lorenzo Musetti nel tabellone principale in un torneo 500

Md

(1) Djokovic, Novak vs (WC) Jaziri, Malek

Kohlschreiber, Philipp vs (WC) Safwat, Mohamed

(WC) Gunneswaran, Prajnesh vs (Q) Novak, Dennis

Kukushkin, Mikhail vs (7) Khachanov, Karen

(3) Monfils, Gael vs Fucsovics, Marton

(PR) Lu, Yen-Hsun vs (Q) Uchiyama, Yasutaka

(Q) Harris, Lloyd vs Gasquet, Richard

Cilic, Marin vs (8) Paire, Benoit

(6) Rublev, Andrey vs (Q) Musetti, Lorenzo

Sousa, Joao vs Krajinovic, Filip

Nishioka, Yoshihito vs Herbert, Pierre-Hugues

Evans, Daniel vs (4) Fognini, Fabio

(5) Bautista Agut, Roberto vs Struff, Jan-Lennard

Basilashvili, Nikoloz vs Berankis, Ricardas

Hurkacz, Hubert vs Bublik, Alexander

Carreno Busta, Pablo vs (2) Tsitsipas, Stefanos

ATP Dubai 500 | Cemento | $2.794.840 – TD Quali

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Yuichi Sugita vs [6] Yasutaka Uchiyama



ATP Dubai Yuichi Sugita [3] Yuichi Sugita [3] 4 6 Yasutaka Uchiyama [6] Yasutaka Uchiyama [6] 6 7 Vincitore: Y. UCHIYAMA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 ace 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 Y. Sugita 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Y. Uchiyama 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [1] Henri Kontinen / Jan-Lennard Struff vs [2] Rohan Bopanna / Pablo Carreno Busta



ATP Dubai Henri Kontinen / Jan-Lennard Struff [1] Henri Kontinen / Jan-Lennard Struff [1] 6 3 10 Rohan Bopanna / Pablo Carreno Busta [2] Rohan Bopanna / Pablo Carreno Busta [2] 3 6 6 Vincitori: KONTINEN / STRUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 H. Kontinen / Struff 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 9-3 9-4 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Bopanna / Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 H. Kontinen / Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Bopanna / Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 H. Kontinen / Struff 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 R. Bopanna / Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 H. Kontinen / Struff 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 R. Bopanna / Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 H. Kontinen / Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 R. Bopanna / Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Kontinen / Struff 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-3 → 6-3 R. Bopanna / Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 H. Kontinen / Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Bopanna / Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 H. Kontinen / Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Bopanna / Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 H. Kontinen / Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Bopanna / Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 H. Kontinen / Struff 15-0 30-0 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Evgeny Donskoy vs [WC] Lorenzo Musetti



ATP Dubai Evgeny Donskoy Evgeny Donskoy 6 6 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 7 7 Vincitore: L. MUSETTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 df 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Yannick Hanfmann vs [5] Dennis Novak



ATP Dubai Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 3 4 Dennis Novak [5] Dennis Novak [5] 6 6 Vincitore: D. NOVAK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Novak 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 D. Novak 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 D. Novak 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 2-3 → 2-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Novak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Novak 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Novak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 3-5 D. Novak 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 D. Novak 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 D. Novak 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Novak 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Lloyd Harris vs [8] Emil Ruusuvuori