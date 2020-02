Coppa Davis: a marzo l’ultima apparizione con gli USA per Mike e Bob Bryan

Bob e Mike Bryan, due leggende viventi del tennis mondiale, chiuderanno la loro avventura in Coppa Davis nel prossimo mese di marzo in occasione della sfida tra gli Stati Uniti e l’Uzbekistan, valida per le Qualificazioni alle Davis Cup Finals 2021 che si svolgeranno, come lo scorso anno, in quel di Madrid.

Mardy Fish, il capitano della nazionale statunitense, ha convocato anche Taylor Fritz, Reilly Opelka e Tommy Paul per una sfida che, almeno sulla carta, non dovrebbe rappresentare particolari insidie per i padroni di casa, che hanno scelto di disputare questo “tie” sul cemento indoor del Neal S. Blaisdell Center di Honolulu.

I gemelli Bryan, che hanno scritto la storia nel doppio maschile vincendo oltre 100 titoli del circuito maggiore, hanno un record di ventiquattro vittorie e cinque sconfitte nel torneo a squadre. Il loro ultimo incontro in coppia insieme in Davis risale al 2016: a quattro anni di distanza, dunque, Bob e Mike torneranno a vestire la maglia degli Stati Uniti con l’obiettivo di chiudere in bellezza una parentesi che, fino a questo momento, ha regalato loro (e agli USA) una miriade di soddisfazioni.