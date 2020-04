Roger Federer, altro palleggio contro il muro con sfida lanciata ai followers: “Mandatemi i vostri video”

Roger Federer continua ad essere molto attivo sui social network in questo periodo di stop forzato dell’attività internazionale a causa dell’emergenza Coronavirus. Sui propri canali ufficiali, il tennista svizzero ha pubblicato l’ennesimo video di un suo palleggio contro il muro in rigoroso completo bianco e cappello stile Wimbledon, invitando i followers e altre star del mondo dello sport (tra cui Valentino Rossi e Gianluigi Buffon) a replicare, promettendo di fornire alcuni suggerimenti ai meno “esperti” per ottenere risultati più soddisfacenti.

Here’s a helpful solo drill. Let’s see what you got! Reply back with a video and I’ll provide some tips. Choose your hat wisely 🎩😉👊 #tennisathome pic.twitter.com/05lliIqh1h

— Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020