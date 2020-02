Lorenzo Sonego ko a Buenos Aires, sono undici sconfitte consecutive: i prossimi appuntamenti dell’azzurro

E’ arrivata un’altra eliminazione al primo turno di un torneo ATP per Lorenzo Sonego, sconfitto all’esordio nel 250 di Buenos Aires da Pablo Cuevas col punteggio di 6-4 6-4. Per il tennista torinese, rientrato questa settimana nella Top-50 del ranking ATP (è n.49), si tratta della quinta sconfitta in altrettante partite disputate nel circuito maggiore nel 2020: più in generale, se si osserva anche il finale della stagione scorsa, si arriva a quota undici battute d’arresto di fila a partire dall’eliminazione al secondo turno del torneo di Metz (19 settembre) per mano di Lucas Pouille.

L’azzurro tornerà in campo la prossima settimana nel tabellone principale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro, torneo nel quale lo scorso anno perse al primo turno. Successivamente osserverà una settimana di pausa per poi spostarsi negli Stati Uniti per i Masters 1000 di Indian Wells e Miami (proprio in questo torneo difende ben 41 punti).

Dal 17/02 – RIO DE JANEIRO (ATP 500)

Dal 24/02 – Nessun torneo in programma

Dal 12/03 – INDIAN WELLS (MASTERS 1000)

Dal 25/03 – MIAMI (MASTERS 1000)