Challenger Cherbourg: Il Tabellone Principale. Ben 7 gli azzurri ai nastri di partenza

Challenger Cherbourg CH | Indoor | e46.600 – Parte Alta

(1) Hoang, Antoine vs Bye

Kotov, Pavel vs (WC) Mayot, Harold

Brancaccio, Raul vs Gabashvili, Teymuraz

Bye vs (16) Kuhn, Nicola

(11) Bachinger, Matthias vs Bye

Gaston, Hugo vs Marterer, Maximilian

Nedovyesov, Aleksandr vs Ignatik, Uladzimir

Bye vs (8) Zapata Miralles, Bernabe

(3) Janvier, Maxime vs Bye

Grenier, Hugo vs (WC) Added, Dan

Safiullin, Roman vs Brown, Dustin

Bye vs (15) Bourgue, Mathias

(9) Moriya, Hiroki vs Bye

Miedler, Lucas vs (WC) Musetti, Lorenzo

Marchenko, Illya vs Moraing, Mats

Bye vs (5) Halys, Quentin

Challenger Cherbourg CH | Indoor | e46.600 – Parte Bassa

(6) Ilkel, Cem vs Bye

Basic, Mirza vs Vanni, Luca

Kuzmanov, Dimitar vs Arnaboldi, Andrea

Bye vs (10) Vatutin, Alexey

(14) Lamasine, Tristan vs Bye

Bemelmans, Ruben vs Pellegrino, Andrea

Zverev, Mischa vs Qualifier

Bye vs (4) Trungelliti, Marco

(7) Lestienne, Constant vs Bye

(WC) De Schepper, Kenny vs (WC) Martineau, Matteo

Durasovic, Viktor vs Serdarusic, Nino

Bye vs (12) Kolar, Zdenek

(13) Viola, Matteo vs Bye

Klein, Lukas vs Qualifier

De Greef, Arthur vs Eriksson, Markus

Bye vs (2) Marcora, Roberto