Fed Cup 2020: Turno di Qualificazione. LIVE il Day 1

Questi gli incontri del turno di Qualificazione per disputare la nuova Fed Cup 2020 in programma dal 14 al 19 Aprile a Budapest.

🇷🇴 Romania vs Russia 🇷🇺

Ruse vs Alexandrova



ITF Qualifiers E. Ruse E. Ruse 0 0 E. Alexandrova • E. Alexandrova 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Alexandrova 0-1 E. Ruse 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A df df 0-0 → 0-1

Bogdan vs Kudermetova



Il match deve ancora iniziare

Bogdan vs Alexandrova

Ruse vs Kudermetova

Bara/Olaru vs Blinkova/Kalinskaya

ITF Qualifiers S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 6 6 N. Osaka N. Osaka 0 3 Vincitore: S. Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 N. Osaka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 N. Osaka 0-15 0-30 df 0-40 2-0 → 3-0 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Sorribes Tormo vs Osaka

Suarez Navarro vs Doi



ITF Qualifiers C. Suarez Navarro • C. Suarez Navarro 0 6 3 M. Doi M. Doi 15 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Suarez Navarro 0-15 3-5 M. Doi 0-15 30-15 30-30 A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 C. Suarez Navarro 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Doi 15-40 1-4 → 2-4 M. Doi 15-0 15-15 15-30 0-3 C. Suarez Navarro 15-0 30-30 30-40 30-30 0-2 → 0-3 M. Doi 15-0 30-0 30-15 0-1 → 0-2 C. Suarez Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Doi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 C. Suarez Navarro 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Doi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Suarez Navarro 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 M. Doi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Suarez Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Doi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 1-2 C. Suarez Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Suarez Navarro vs Osaka

Sorribes Tormo vs Doi

Bolsova Zadoinov/Garcia-Perez vs Aoyama/Shibahara

🇧🇪 Belgium vs Kazakhstan 🇰🇿

Mertens vs Diyas



Bonaventure vs Putintseva



Mertens vs Putintseva

Bonaventure vs Diyas

Flipkens/Minnen vs Danilina/Shvedova

🇳🇱 Netherlands vs Belarus 🇧🇾

Bertens vs Sasnovich



ITF Qualifiers K. Bertens • K. Bertens 7 7 0 A. Sasnovich A. Sasnovich 7 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Bertens 6-7 7-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6* 6*-7 6-6 → 7-6 K. Bertens 15-15 30-15 5-6 → 6-6 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 4-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Bertens 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Rus vs Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

Bertens vs Sabalenka

Rus vs Sasnovich

Pattinama-Kerkhove/Schuurs vs Govortsova/Marozava

ITF Qualifiers J. Teichmann J. Teichmann 30 7 2 L. Fernandez • L. Fernandez 15 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Fernandez 0-15 15-30 2-1 J. Teichmann 30-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Fernandez 0-30 0-40 0-1 → 1-1 J. Teichmann 30-15 30-30 30-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 4-4* 6-6 → 7-6 J. Teichmann 15-0 5-6 → 6-6 L. Fernandez 40-0 5-5 → 5-6 J. Teichmann 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 L. Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 L. Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Teichmann 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 L. Fernandez 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Teichmann vs Fernandez

Bencic vs Dabrowski



Il match deve ancora iniziare

Bencic vs Fernandez

Teichmann vs Bouchard

Golubic/Voegele vs Andreescu/Dabrowski

🇸🇰 Slovacchia vs Great Britain 🇬🇧

Schmiedlova vs Watson



Il match deve ancora iniziare

Kuzmova vs Dart



Il match deve ancora iniziare

Kuzmova vs Watson

Schmiedlova vs Dart

Rybarikova/Kuzmova vs Bains/Raducanu

🇧🇷 Brazil vs Germany 🇩🇪

Pereira vs Siegemund



Il match deve ancora iniziare

Ce vs Maria



Il match deve ancora iniziare

Ce vs Siegemund

Pereira vs Maria

Pigossi/Stefani vs Friedsam/Lottner

Il match deve ancora iniziare

Kenin vs Sevastova

S. Williams vs Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

Kenin vs Ostapenko

Williams vs Sevastova

Mattek-Sands/Riske vs Ostapenko/Sevastova