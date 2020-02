ATP Pune: Roberto Marcora per la prima volta nei quarti in un torneo del circuito maggiore

Bellissima vittoria di Roberto Marcora che conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale in un torneo del circuito ATP.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio al secondo turno del torneo ATP 250 di Pune il transalpino Benoit Paire n.1 del seeding con un doppio 64.

Decisivi per l’esito della partita i break messi a segno da Marcora nel quinto gioco del primo set e sul 4 pari del secondo.

Da segnalare che l’azzurro nel secondo set sul 5 a 4, dal 15-40, ha annullato due palle break prima di vincere la partita per 6 a 4.

Ai quarti di finale sfiderร James Duckworth classe 1992 e n.96 del mondo.

La partita punto per punto