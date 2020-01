Da Melbourne: Roger Federer “Ho dovuto giocare con il freno a mano tirato, soprattutto in difesa, perché avevo paura di ritrovarmi infortunato per settimane o mesi”

Roger Federer : “Ho giocato questa partita con il 3% di possibilità di vincerla, non l’avrei disputata se le mie chance fossero state pari a zero. Ho dovuto giocare con il freno a mano tirato, soprattutto in difesa, perché avevo paura di ritrovarmi infortunato per settimane o mesi. Scendere in campo così fa male al cuore”.

“Non avevo nulla da perdere e fosse andata sul 5-1 nel primo set avrebbe potuto cambiare.

Nella prima settimana non si può vincere un torneo del Grande Slam, ma lo si può perdere ed io ho rischiato grosso: sono stato fortunato a ritrovarmi in semifinale. Qui ho giocato bene, ma sono convinto di poter fare ancora meglio”.