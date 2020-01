Australian Open: Il programma completo di Martedì 28 Gennaio. Roger Federer nel cuore della notte. Novak Djokovic di mattina in Italia

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(14) S. Kenin vs O. Jabeur

(1) A. Barty vs (7) P. Kvitova (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

T. Sandgren vs (3) R. Federer (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(32) M. Raonic vs (2) N. Djokovic

(WC) M. Purcell / (WC) L. Saville vs S. Gonzalez / K. Skupski

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Bahrami / F. Santoro vs P. Cash / M. Woodforde

(4) B. Krejcikova / (4) K. Siniakova vs (6) G. Dabrowski / (6) J. Ostapenko (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

M. Arevalo / J. O’Mara vs (4) I. Dodig / (4) F. Polasek

(5) B. Krejcikova / (5) N. Mektic vs A. Anisimova / N. Kyrgios (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Hantuchova / M. Navratilova vs N. Bradtke / M. Fernandez

H. Kontinen / J. Struff vs (11) R. Ram / (11) J. Salisbury (Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))

C. Gauff / C. McNally vs (2) T. Babos / (2) K. Mladenovic

(WC) J. Moore / (WC) M. Ebden vs (3) G. Dabrowski / (3) H. Kontinen

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Bjorkman / T. Johansson vs W. Ferreira / G. Ivanisevic

(1) S. Hsieh / (1) B. Strycova vs J. Brady / C. Dolehide (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

(7) H. Chan / (7) L. Chan vs (3) E. Mertens / (3) A. Sabalenka (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

B. Mattek-Sands / J. Murray vs (WC) J. Ostapenko / (WC) L. Paes

(6) L. Chan / (6) I. Dodig vs A. Klepac / E. Roger-Vasselin

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) A. Cazaux vs L. Neumayer

L. Kostenko vs (16) H. Wong

(11) M. Nirundorn vs E. Avanesyan

J. Kym / D. Stricker vs M. Krumich / C. Wong

TBD vs J. Belgraver / P. Lovric

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) H. Mayot vs A. Mayo

H. Medjedovic vs (2) M. Damm

(Q) C. Crowther vs (Q) A. Bernard

(1) A. Cazaux / (1) H. Mayot vs D. Blanch / A. Hoogmartens

S. Costoulas / A. Ruzic vs O. Gadecki / A. Stevens

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Marmousez vs (WC) J. McCabe

(Q) O. Gadecki vs Y. Yang

(WC) C. Hoole / (WC) C. White vs (6) M. Lorens / (6) K. Ozolins

(WC) J. McCabe / (WC) E. Winter vs F. Maestrelli / S. Vincent Ruggeri

Z. Bai / Y. Yang vs (7) A. Droguet / (7) S. Janicijevic

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) Y. Zhang vs M. Wiskandt

(WC) (4) A. Eala vs J. Belgraver

K. Lavickova vs (9) V. Jimenez Kasintseva

(3) S. Mitsui / (3) B. Yunchaokete vs B. Sanchez Martinez / M. Wiskandt

TBD vs F. Keita / S. Kimchi

Court 19 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Fajta vs (9) F. Cobolli

P. Lovric vs (2) R. Montgomery

A. Wirges vs (SE) M. Delai

P. Fajta / S. Gima vs (7) A. Fery / (7) F. Gill

Z. Falkner / M. Mutavdzic vs E. Lys / A. Toth

G. Morlet / D. Shnaider vs (6) L. Noskova / (6) O. Selekhmeteva

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) C. Wong vs (7) D. Stricker

E. Coleman vs W. Baszak

(5) N. Ionel / (5) L. Riedi vs E. Agafonov / E. Philippov

F. Cobolli / M. Gigante vs (2) D. Svrcina / (2) J. Von Der Schulenburg

S. Broadus / E. Coleman vs (WC) J. Adams / (WC) T. Smith

(1) K. Bartone / (1) L. Fruhvirtova vs TBD