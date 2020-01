A Rai Sport i diritti per la trasmissione in chiaro delle ATP Finals di Torino dal 2021

La Rai tornerà a trasmettere il grande tennis in chiaro sui propri canali Rai Sport: è questa la notizia, anche clamorosa se vogliamo, che è emersa nelle ultime ore. L’emittente di viale Mazzini, infatti, ha acquisito i diritti per la trasmissione in chiaro delle ATP Finals di Torino per tre anni, dal 2021 al 2023: l’offerta della Rai sarebbe risultata superiore a quella di Mediaset mentre contrariamente a quanto annunciato diverso tempo fa dal Presidente FIT Angelo Binaghi non è arrivata alcuna offerta da parte di SuperTennis, il canale tematico della Federazione Italiana Tennis.

Tutti gli incontri saranno trasmessi sul canale RaiSport+HD.