I social impazziti per il look di Dimitrov a Melbourne

Forse per colpa della giornata guastata dalla pioggia col programma non terminato, forse per la mancanza di temi “forti” eccetto la sorprendente sconfitta di Shapovalov, uno degli argomenti più cliccati e commentati sui social nel day1 dell’Australian Open è stato l’outfit stravagante di Grigor Dimitrov.

Il bulgaro ha fatto il proprio esordio nel primo Slam stagionale vincendo in quattro set vs. l’argentino Londero. Una buona partita, con qualche passaggio a vuoto di troppo, ma nel dopo match, e durante sul web, più che del suo tennis si è stra-parlato del suo abbigliamento.

Grigor ha sorpreso tutti (inclusi alcuni suoi amici, che avevano visto in anteprima il suo completino) scendendo in campo con una tuta integrale fondo blu scuro, “macchiata” da una serie sterminata di macchie giallastre. Un effetto a dir poco particolare, quasi un leopardato, che i fotografi presenti non si sono fatti scappare, immortalando il momento e riempiendo siti web e social con le immagini. Sotto alla tuta, il bulgaro ha poi sfoggiato una maglietta super colorata, con tratti dal rosa all’arancio e parti in nero.

Nel dopo match, più che sulla partita la stampa lo ha interrogato sul proprio abbigliamento, provocando la reazione divertita del bulgaro. “Non ho alcun problema ad indossare anche un abbigliamento diverso, particolare. Il mio outfit di oggi credo fosse assai interessante. Sono un tipo attento al look, stylish, è vero, ma non vesto solo classico, mi piace sperimentare e amo i colori. L’importante è sentirsi a proprio agio, e io oggi in campo mi sentivo comodo. Mi ritengo fortunato che il mio sponsor tecnico ascolti anche i miei consigli. Cosa indosserò in futuro? Chi lo sa. Penso che l’abbigliamento sia qualcosa di divertente, è bello divertirsi, ed a me non piace essere banale”.

Le immagini di Grigor in campo a Melbourne sono apparse in tutti i media e soprattutto hanno scatenato migliaia di commenti da parte degli appassionati sui social. Un noto sito internazionale di betting ha addirittura lanciato un sondaggio sul proprio profilo Twitter, chiedendo da 0 a 10 un voto al nuovo look australiano del bulgaro. Divertente leggere alcuni voti e commenti, generalmente molto positivi da parte di tutte le ragazze, che considerano Grigor il tennista più bello del tour; di tono totalmente opposto la maggior parte degli uomini, che lo hanno criticato con commenti al vetriolo, come “mi si rotta la tv con la tua immagine”.

Non è la prima volta che varie aziende produttrici di abbigliamento scelgono linee molto colorate e inusuali per lanciare la stagione e la propria nuova collezione “down under”, approfittando dell’estate australiana per rilanciare la propria immagine. Certo siamo davvero agli antipodi rispetto al classico candore di Wimbledon. Antipodi in tutti i sensi.

Marco Mazzoni