ITF Junior Traralgon: Gigante e Cobolli ai quarti, Nardi fermato dalla pioggia. Ok Delai

Quarta giornata di gare nel torneo Grado 1 di Traralgon, tradizionale manifestazione che anticipa l’inizio degli Australian Open Juniores. Pioggia protagonista nel pomeriggio con diversi incontri interrotti e rimandati a domani: sospeso il match di Luca Nardi, avanti 5-2 al terzo set con lo svizzero Von Der Schulenburg. Bella vittoria di Matteo Gigante che, proveniente dalle qualificazioni, raggiunge i quarti di finale grazie al 6-3 6-4 rifilato a Stricker; avanza anche Flavio Cobolli, numero otto del seeding, che ha liquidato in due comodi set il francese Atmane. Si ferma al terzo turno il percorso di Biagio Gramaticopolo, superato con un doppio 6-2 dalla wild card locale Sekulic.

Per quanto concerne il torneo femminile, continua a vincere Melania Delai: la trentina, classe 2002, batte la transalpina Droguet in tre set e si regala la sfida con la promettente ceca Noskova ai quarti di finale. Niente da fare, invece, per Lisa Pigato, battuta dalla russa Kudermetova con lo score di 6-4 5-7 6-3.

TERZO TURNO MASCHILE

R3 – Flavio Cobolli (8,ITA) b. Terence Atmane (12,FRA) 6-3 6-4

R3 – Philip Sekulic (WC,AUS) b. Biagio Gramaticopolo (ITA) 6-2 6-2

R3 – Luca Nardi (ITA) vs Jeffrey Von Der Schulenburg (3,SUI) 2-6 6-4 5-2 SOSPESA

R3 – Matteo Gigante (Q,ITA) b. Dominik Stephan Stricker (6,SUI) 6-3 6-4

QUARTI DI FINALE

QF – Flavio Cobolli (8,ITA) vs Luca Nardi (ITA)/Jeffrey Von Der Schulenburg (3,SUI)

QF – Matteo Gigante (Q,ITA) vs Philip Sekulic (WC,AUS)

TERZO TURNO FEMMINILE

R3 – Polina Kudermetova (7,RUS) b. Lisa Pigato (Q,ITA) 6-4 5-7 6-3

R3 – Melania Delai (ITA) b. Aubane Droguet (15,FRA) 6-3 7-6(13)

QUARTI DI FINALE

QF – Melania Delai (ITA) vs Linda Noskova (CZE)