Caos Incendi – Australian Open: Ci sono seri problemi per i tennisti. La dura critica di Gilles Simon

L’Australian Open è iniziato oggi con il primo turno di qualificazione, ma l’inizio delle partite è stato rovinato da una raffica di critiche da parte dei tennisti a causa delle condizioni dell’aria dopo gli incendi che hanno colpito l’Australia negli ultimi tempi.

Dalila Jakupovic è stata la vittima che ha avuto maggiori problemi ed ha abbandonato il campo dopo un attacco di tosse – ma non è l’unica. La partita tra Eugenie Bouchard e Xiaodi You, dove la canadese ha sconfitto la cinese dopo tre ore, si è conclusa con le due giocatrici che si trascinavano con evidenti problemi respiratori.

Poi ci sono gli spettatori che tossiscono spesso e i tennisti che richiedono ripetutamente medico e fisioterapista proprio per i motivi dovuti alla respirazione del fumo.

Gli organizzatori dell’Australian Open hanno costretto i giocatori ad andare in campo quest’oggi.

Nei giorni scorsi l’organizzazione aveva promesso di non mettere in pericolo la salute dei giocatori, sostenendo che avrebbero misurato la qualità dell’aria ogni volta che fosse stato possibile, ma ciò sembra non sia accaduto e questa cosa ha fatto arrabbiare molto i tennisti.

Tra tutti è arrivata la critica di Gilles Simon: “Quando troviamo dei medici che affermano che giocare a 45 gradi non è pericoloso all’AO e arbitri che affermano che l’erba bagnata non è scivolosa a Wimbledon, dobbiamo anche trovare un esperto che certifichi che la qualità dell’aria è buona, giusto?” – ironizza il transalpino.