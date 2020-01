Challenger Bendigo: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Bene Cauana e Vavassori (Video)

Challenger Bendigo 2 CH | Cemento | $54.160 – 12° Turno

(1)Marton Fucsovics (HUN) vs Andrea Vavassori (ITA)(Alt)Dane Sweeny (AUS) vs (5)Damir Dzumhur (BIH)(12)Hugo Grenier (FRA) vs Fajing Sun (CHN)Harold Mayot (FRA) vs (6)Egor Gerasimov (BLR)(8)Christopher Oconnell (AUS) vs Liam Caruana (USA)(14)Konstantin Kravchuk (RUS) vs Matias Franco Descotte (ARG)Dayne Kelly (AUS) vs (3)Stefano Travaglia (ITA)(7)Marcos Giron (USA) vs Michail Pervolarakis (CYP) [1-0](Q)Yoshihito Nishioka (JPN) vs (11)Sasi Kumar Mukund (IND)

Challenger Bendigo 2 CH | Cemento | $54.160 – 1°-2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Colin Sinclair vs [Q] Yoshihito Nishioka



CH Bendigo 2 Colin Sinclair Colin Sinclair 2 4 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 6 6 Vincitore: Y. NISHIOKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 4-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 C. Sinclair 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Sinclair 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 C. Sinclair 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Sinclair 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 C. Sinclair 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Sinclair 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. [WC] Jai Corbett vs [2] Roberto Carballes Baena



CH Bendigo 2 Jai Corbett Jai Corbett 0 4 Roberto Carballes Baena [2] Roberto Carballes Baena [2] 6 6 Vincitore: R. CARBALLES BAENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Corbett 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Corbett 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Corbett 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Corbett 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Corbett 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 J. Corbett 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-4 → 0-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 J. Corbett 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Corbett 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. Alexander Crnokrak vs [9] Hugo Gaston



CH Bendigo 2 Alexander Crnokrak Alexander Crnokrak 6 7 Hugo Gaston [9] Hugo Gaston [9] 4 6 Vincitore: A. CRNOKRAK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 ace 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Crnokrak 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 5-5 → 6-5 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-4 → 5-5 A. Crnokrak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Crnokrak 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 A. Crnokrak 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Crnokrak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Gaston 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Crnokrak 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 A. Crnokrak 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 H. Gaston 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Crnokrak 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 H. Gaston 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Crnokrak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 H. Gaston 0-15 15-30 ace 30-30 ace 3-0 → 3-1 A. Crnokrak 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Crnokrak 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [4] Steve Johnson vs Markos Kalovelonis



CH Bendigo 2 Steve Johnson [4] Steve Johnson [4] 6 6 6 Markos Kalovelonis Markos Kalovelonis 3 7 3 Vincitore: S. JOHNSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Johnson 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 M. Kalovelonis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Kalovelonis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Kalovelonis 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Kalovelonis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 4-3* 4-4* ace 4*-5 ace 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 ace 8-7* 8-8* 8*-9 ace 6-6 → 6-7 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Kalovelonis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Kalovelonis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Kalovelonis 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Kalovelonis 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Kalovelonis 30-0 ace 1-1 → 1-2 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Kalovelonis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Kalovelonis 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 S. Johnson 15-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Kalovelonis 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Kalovelonis 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 1-1 → 2-1 M. Kalovelonis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. Ariel Behar / Matt Reid vs [WC] Jayden Court / Alexander Crnokrak (non prima ore: 06:00)



CH Bendigo 2 Ariel Behar / Matt Reid Ariel Behar / Matt Reid 6 6 Jayden Court / Alexander Crnokrak Jayden Court / Alexander Crnokrak 1 3 Vincitori: BEHAR / REID Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Behar / Reid 0-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Court / Crnokrak 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Behar / Reid 15-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Court / Crnokrak 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Behar / Reid 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Court / Crnokrak 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Behar / Reid 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Court / Crnokrak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 A. Behar / Reid 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Court / Crnokrak 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 A. Behar / Reid 0-15 15-15 30-15 30-30 4-1 → 5-1 J. Court / Crnokrak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 A. Behar / Reid 15-0 30-0 30-15 2-1 → 3-1 J. Court / Crnokrak 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Behar / Reid 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Court / Crnokrak 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Michail Pervolarakis vs Gerard Granollers



CH Bendigo 2 Michail Pervolarakis Michail Pervolarakis 7 6 Gerard Granollers Gerard Granollers 6 3 Vincitore: M. PERVOLARAKIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Granollers 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Pervolarakis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Pervolarakis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Pervolarakis 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Granollers 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Pervolarakis 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 G. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Pervolarakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 G. Granollers 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Pervolarakis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Granollers 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Pervolarakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Granollers 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Pervolarakis 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 G. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 M. Pervolarakis 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-0 → 3-0 G. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Pervolarakis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. Calum Puttergill vs [15] Marcelo Arevalo



CH Bendigo 2 Calum Puttergill Calum Puttergill 6 6 Marcelo Arevalo [15] Marcelo Arevalo [15] 4 2 Vincitore: C. PUTTERGILL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Puttergill 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Arevalo 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-2 → 5-2 C. Puttergill 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Arevalo 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 C. Puttergill 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 M. Arevalo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Puttergill 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Arevalo 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Puttergill 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 C. Puttergill 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 M. Arevalo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 C. Puttergill 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Puttergill 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. Andrea Vavassori vs Eric Vanshelboim (non prima ore: 03:00)



CH Bendigo 2 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 6 Eric Vanshelboim Eric Vanshelboim 4 4 Vincitore: A. VAVASSORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 E. Vanshelboim 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Vavassori 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 E. Vanshelboim 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Vanshelboim 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Vanshelboim 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 2-0 E. Vanshelboim 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 E. Vanshelboim 15-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 A. Vavassori 15-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 E. Vanshelboim 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Vanshelboim 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 E. Vanshelboim 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 E. Vanshelboim 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [10] Yosuke Watanuki vs Sho Shimabukuro



CH Bendigo 2 Yosuke Watanuki [10] Yosuke Watanuki [10] 7 6 Sho Shimabukuro Sho Shimabukuro 6 3 Vincitore: Y. WATANUKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Watanuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Shimabukuro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 ace 5-2 → 5-3 Y. Watanuki 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Shimabukuro 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Y. Watanuki 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Shimabukuro 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Y. Watanuki 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Shimabukuro 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 Y. Watanuki 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 S. Shimabukuro 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 S. Shimabukuro 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Watanuki 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Liam Caruana vs [Q] Yaraslav Shyla



CH Bendigo 2 Liam Caruana Liam Caruana 1 6 6 Yaraslav Shyla Yaraslav Shyla 6 4 1 Vincitore: L. CARUANA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Y. Shyla 15-0 30-15 30-30 30-40 df 5-1 → 6-1 L. Caruana 15-0 30-0 4-1 → 5-1 Y. Shyla 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 3-1 → 4-1 L. Caruana 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 2-1 → 3-1 Y. Shyla 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 L. Caruana 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 Y. Shyla 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 Y. Shyla 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Caruana 15-0 15-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Y. Shyla 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 Y. Shyla 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Caruana 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Y. Shyla 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 Y. Shyla 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Caruana 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Y. Shyla 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 L. Caruana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-3 → 1-4 Y. Shyla 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 L. Caruana 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Y. Shyla 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Caruana 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

2. [13] Marcelo Tomas Barrios Vera vs Hugo Nys



CH Bendigo 2 Marcelo Tomas Barrios Vera [13] Marcelo Tomas Barrios Vera [13] 6 6 Hugo Nys Hugo Nys 2 2 Vincitore: M. BARRIOS VERA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Tomas Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 H. Nys 15-0 30-0 30-15 5-1 → 5-2 M. Tomas Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 H. Nys 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 4-0 → 4-1 M. Tomas Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 H. Nys 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Tomas Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Nys 15-0 ace 15-15 df 15-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Tomas Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 H. Nys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Tomas Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 H. Nys 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Tomas Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 H. Nys 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Tomas Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Nys 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [Alt] Dane Sweeny vs Alec Adamson (non prima ore: 03:00)



CH Bendigo 2 Dane Sweeny Dane Sweeny 6 6 6 Alec Adamson Alec Adamson 7 4 2 Vincitore: D. SWEENY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Adamson 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 A. Adamson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 D. Sweeny 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Adamson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 A. Adamson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Adamson 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Adamson 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-4 → 4-4 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Adamson 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Sweeny 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-2 → 2-3 A. Adamson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 A. Adamson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 6-5 → 6-6 A. Adamson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 A. Adamson 15-0 30-0 30-15 4-4 → 4-5 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Adamson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Adamson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Adamson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Adamson 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A A-40 ace 0-0 → 0-1

4. Naoki Tajima vs [16] Maverick Banes



CH Bendigo 2 Naoki Tajima Naoki Tajima 1 2 Maverick Banes [16] Maverick Banes [16] 6 6 Vincitore: M. BANES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Banes 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 N. Tajima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Banes 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Tajima 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 M. Banes 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Tajima 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Banes 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Tajima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Banes 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 N. Tajima 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 M. Banes 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 N. Tajima 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 0-3 → 1-3 M. Banes 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 N. Tajima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Banes 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. [4] Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski vs Toshihide Matsui / Yoshihito Nishioka (non prima ore: 06:00)