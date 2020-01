Roger Federer giocherà il torneo di Miami

Per la 19 esima volta in carriera, Roger Federer giocherà il torneo Masters 1000 di Miami.

La notizia è stata resa nota dagli organizzatori che hanno annunciato “Federer conferma che ritornerà a difendere il titolo”.

Ricordiamo che Federer è il campione uscente del torneo nordamericano.

Witness @RogerFederer.

Witness greatness.

Witness live.

Federer confirms he'll return to defend his title. You'll want to be here for this.https://t.co/RW0QhuLC7b pic.twitter.com/BYoj93LC04

— Miami Open (@MiamiOpen) January 7, 2020