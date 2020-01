ATP Cup LIVE: Le classifiche in tempo reale con le squadre qualificate per i quarti di finale. Ecco le qualificate. Migliori seconde Belgio e Canada

Queste le classifiche e le qualificate per i quarti di finale dell’ATP Cup.

Quarti di Finale – Città Sidney

Gran Bretagna vs Australia

Argentina vs Russia

Serbia vs Canada

Belgio vs Spagna

GRUPPO A

1) Serbia 3-0 (7V/2P )

3)Francia 1-2 (4V/4P)

2) Sudafrica 2-1 (5V/4P)

4)Cile 0-3 (2V/7P)

GRUPPO B

1) Spagna 3-0 (9V/0P)

2)Giappone 2-1 (5V/4P)

3)Georgia 3-6(1V/5P)

4) Uruguay 0-3 (1V/8P)

GRUPPO C

3) Bulgaria 2-1 (5V/4P)

2) Belgio 2-1 (6V/3P)

1) Gran Bretagna 2-1 (6V/3P)

4) Moldavia 0-3 (1V/8P)

GRUPPO D

1) Russia 3-0 (8V/1P)

3) Norvegia 1-2 (3V/6P)

2) Italia 2-1 (5V/4P)

4) USA 0-3 (2V/6P)

GRUPPO E

2) Croazia 2-1 (5V/4P)

4) Austria 1-2 (4V/5P)

1) Argentina 2-1 (5V/4P)

3) Polonia 1-2 (4V/5P)