Italiani nel World Tour Copertina, Future

Italiani nel World Tour Tennis: I risultati del 05 Gennaio

04/01/2020 23:47 1 commento
Andrea Vavassori - Foto Antonio Milesi
Andrea Vavassori - Foto Antonio Milesi

Finale – ITF M15 Te Anau

ITF Te Anau
A. Vavassori [5]
3
1
L. Saville [3]
6
6
Vincitore: L. Saville
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1 commento

Napol ti amo 05-01-2020 01:04

Peccato

 1
Replica | Quota | 0
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