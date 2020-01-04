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Italiani nel World Tour Tennis: I risultati del 05 Gennaio
04/01/2020 23:47 1 commento
Finale – ITF M15 Te Anau
ITF Te Anau
A. Vavassori [5]
3
1
L. Saville [3]
6
6
Vincitore: L. Saville
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
A. Vavassori
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
1-5 → 1-6
L. Saville
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-4 → 1-5
A. Vavassori
15-0
30-0
40-0
ace
ace
0-4 → 1-4
L. Saville
15-0
15-15
30-15
40-15
0-3 → 0-4
A. Vavassori
0-15
0-30
0-40
15-40
0-2 → 0-3
L. Saville
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-1 → 0-2
A. Vavassori
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
L. Saville
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
3-5 → 3-6
A. Vavassori
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
L. Saville
0-15
0-30
15-30
15-40
2-4 → 3-4
A. Vavassori
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
L. Saville
15-0
ace
30-0
40-0
1-3 → 1-4
A. Vavassori
0-15
15-15
15-30
15-40
1-2 → 1-3
L. Saville
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Vavassori
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
L. Saville
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
TAG: Italiani nei Future, Italiani nel World Tour
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