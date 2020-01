ATP Doha: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di due italiani. Wild card a Marco Cecchinato nel tabellone principale

Marco Cecchinato ha ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Doha.

Invito anche a Malek Jaziri.

L’azzurro sarà quindi al via nel main draw. Sorteggiate le qualificazioni con la presenza di Salvatore Caruso e Gianluca Mager.

ATP Doha 250 | Cemento | $1.325.200

(1) Fucsovics, Marton vs Gerasimov, Egor

Vesely, Jiri vs (8) Karlovic, Ivo

(2) Ymer, Mikael vs (WC) Zayed, Mousa Shanan

Mager, Gianluca vs (5) Davidovich Fokina, Alejandro

(3) Barrere, Gregoire vs Caruso, Salvatore

(WC) Nawaf, Rashed vs (6) Monteiro, Thiago

(4) Moutet, Corentin vs Martin, Andrej

Popyrin, Alexei vs (7) Dzumhur, Damir

COURT 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Mikael Ymer vs [WC] Mousa Shanan Zayed

2. [WC] Rashed Nawaf vs [6] Thiago Monteiro

COURT 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jiri Vesely vs [8] Ivo Karlovic

2. Alexei Popyrin vs [7] Damir Dzumhur

COURT 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Marton Fucsovics vs Egor Gerasimov

2. [3] Gregoire Barrere vs Salvatore Caruso

COURT 5 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gianluca Mager vs [5] Alejandro Davidovich Fokina

2. [4] Corentin Moutet vs Andrej Martin