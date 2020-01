ATP Cup: Il programma di Sabato 04 Gennaio. In campo anche Rafael Nadal e Novak Djokovic

Questo il programma della seconda giornata dell’ATP che inizierà questa sera alle ore 00 italiane.

Sede – Sydney

Argentina vs Polonia

Austria vs Croazia

Sede – Perth

Giappone vs Uruguay

Spagna vs Georgia

Sede – Brisbane

Francia vs Cile

Serbia vs Sud Africa

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Guido Pella vs Kamil Majchrzak

2. Diego Schwartzman vs Hubert Hurkacz

3. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Hubert Hurkacz / Lukasz Kubot

4. Dennis Novak vs Marin Cilic (non prima ore: 09:00)

5. Dominic Thiem vs Borna Coric (non prima ore: 10:30)

6. Oliver Marach / Jurgen Melzer vs Ivan Dodig / Nikola Mektic

RAC Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 01:00 pm)

1. Go Soeda vs Martin Cuevas

2. Yoshihito Nishioka vs Pablo Cuevas

3. Toshihide Matsui / Ben McLachlan vs Martin Cuevas / Pablo Cuevas

4. Roberto Bautista Agut vs Aleksandre Metreveli (non prima ore: 09:00)

5. Rafael Nadal vs Nikoloz Basilashvili (non prima ore: 10:30)

6. Pablo Carreno Busta / Rafael Nadal vs Aleksandre Bakshi / George Tsivadze

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Benoit Paire vs Nicolas Jarry

2. Gael Monfils vs Cristian Garin

3. Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs Cristian Garin / Nicolas Jarry

4. Dusan Lajovic vs Lloyd Harris (non prima ore: 09:00)

5. Novak Djokovic vs Kevin Anderson (non prima ore: 10:30)

6. Novak Djokovic / Viktor Troicki vs Raven Klaasen / Ruan Roelofse