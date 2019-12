Rafael Nadal parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024?

In un’intervista rilasciata a L’Equipe, Rafael Nadal ha lasciato aperta più di una porta verso la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi in programma nel 2024. Questo il commento del tennista spagnolo: “Sarebbe un sogno, ma adesso è complicato pensare già a quell’evento. Seguendo la logica mi verrebbe dire che diventerebbe complicato giocare lì, ma attenzione perché la logica non sempre ci azzecca. Nel 2009, ad esempio, non avrei mai pensato di arrivare al 2020 ancora in forma e, soprattutto, ancora su un campo da tennis“.

In chiusura, il maiorchino ha espresso un suo parere sulla stagione che avrà inizio a breve: “Non credo che il prossimo anno i Big 3 riescano a vincere tutti e quattro i tornei dello Slam, vedremo almeno un giovane trionfare in un Major. Mi alleno con meno pressione rispetto al passato, pur restando sempre molto esigente: sentendo meno tensione durante le sessioni di allenamento, non posso che essere più felice“.