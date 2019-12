ATP Cup 2020: cosa cambia per l’Italia dopo il forfait di Berrettini? Travaglia è il 2° singolarista

Con il forfait di Matteo Berrettini, sono variate diverse cose in nel team Italia per quanto concerne l’ATP Cup 2020, nella quale gli azzurri esordiranno il 3 gennaio prossimo contro la Russia, per poi affrontare la Norvegia due giorni più tardi e chiudere il 7 contro gli Stati Uniti, già incontrati alle Davis Cup Finals di Madrid dello scorso novembre.

Il ritiro del romano, costretto a rinunciare alla manifestazione a causa di problemi agli addominali, consente a Fabio Fognini di diventare il numero uno: attenzione, però, perché è in dubbio la presenza del giocatore ligure, vista l’imminente nascita del suo secondo figlio. Scala una posizione nelle gerarchie anche Stefano Travaglia, attualmente secondo singolarista ma con una buona possibilità di arrivare all’evento da numero uno nel caso in cui il nativo di Arma di Taggia dovesse vedersi costretto ad alzare bandiera bianca per il motivo extra-tennistico, ma di assoluta importanza, citato in precedenza.