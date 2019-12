Kyrgios sofferente alla clavicola, ATP Cup a rischio

Lleyton Hewitt, intervistato dal periodico australiano “The Age”, si è detto preoccupato per le condizioni di Nick Kyrgios, ancora alle prese con dolori per l’infortunio rimediato alla clavicola, tanto che la sua presenza alla ATP Cup e forse anche agli Australian Open è a rischio.

L’ex numero 1 al mondo, oggi capitano del team australiano di Davis, guiderà i “canguri” nella nuova competizione a squadre lanciata dall’ATP al via tra poche settimane. Oltre a Nick in squadra il numero 18 Alex de Minaur, impegnati nel gruppo F a Brisbane contro Germania, Grecia e Canada.

“Nick ha sofferto di un infortunio alla clavicola già un paio di volte, è un peccato che ne risenta proprio adesso con i tornei dell’estate australiana alle porte, quando tutti speriamo che possa giocare molte partite. In Australia gioca sempre molto bene” ha dichiarato Hewitt. “La spalla e l’area della clavicola sono ovviamente una parte molto delicata per l’efficienza del suo gioco, essere in grado di servire al massimo è la vera arma del suo tennis, fa la differenza. Ora deve solo fare tutte le cose giuste. Sta lavorando bene nella riabilitazione e recupero, e a breve proverà a tornare di nuovo in campo. Non posso che aspettare, cerco di restare fiducioso ma il problema c’è”.