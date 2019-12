Nicolaus Cup U12: Ecco i vincitori

Si è conclusa sui campi della New Country Tennis Academy di Bari la seconda edizione della Nicolaus Cup, torneo internazionale Under 12 del prestigioso Circuito Tennis Europe. Nel singolare maschile ha trionfato Michele Mecarelli, che in un derby italiano molto combattuto ha avuto la meglio al tie break del terzo set su Alessandro Mondazzi. Successo spagnolo nel tabellone femminile, con Neus Torner Sensano, una delle favorite della vigilia, che ha sconfitto in finale la laziale Petrillo Greta, che ha ceduto al tie break del terzo set per 10-8, dopo essere stata in vantaggio per 5-1. Nei tornei di doppio successi della coppia Crivellaro-Marigliano tra i ragazzi e di De Matteo-Petrillo in campo femminile. Ottimo nel complesso il livello del torneo, a conferma del salto di grado, dal terzo al secondo. Una bella esperienza anche per i due pugliesi in gara, il barlettano Pietro Vernò e per Pierluigi Basile di Martina Franca. La seconda edizione del Nicoalus Cup si è confermata una manifestazione di ottimo livello organizzativo e funzionale alla promozione del territorio pugliese attraverso lo sport.