Garbine Muguruza felice del ritorno di Conchita Martinez

Garbine Muguruza dopo aver rotto il sodalizio con lo storico coach Sam Sumyk, ha annunciato il ritorno sulla sua panchina di Conchita Martinez: “Sono molto felice di averla di nuovo con me. Per fortuna era disponibile. Passata l’estate, ho capito che non dovevo avere fretta nell’assumere un nuovo coach, non è così che vanno le cose. Dopo averci riflettuto a lungo, ho deciso di contattare Conchita e lei ha accettato.”

“Sono contenta di riaverla in squadra dopo tutto il successo che abbiamo ottenuto insieme, nel pur breve periodo in cui abbiamo collaborato”.